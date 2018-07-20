В Мурманской области закрыли границу с Финляндией из-за лесных пожаров

"Главное управление МЧС России по Мурманской области информирует: в связи с лесным пожаром в районе МАПП «Лотта» закрыто движение по автодороге «Кола-Лотта» с 230 км", — говорится в сообщении.

Сам пункт на границе между Россией и Финляндией также закрыт. «Пункт МАПП „Лотта“ закрыт с вечера пятницы», — сообщила РИА Новости представитель мурманской таможни Алла Свешникова.

На Кольском полуострове уже примерно неделю держится аномально высокая температура выше 30 градусов. Это привело к возникновению большого числа пожаров в регионе. По информации регионального Минприроды, в настоящее время в области действуют 16 пожаров на площади около 1,8 тысячи гектаров, на всей территории региона установлен высокий (пятый) уровень пожарной опасности.

Власти запросили помощь у северных регионов. По сообщению губернатора Мурманской области Марины Ковтун , размещенном в ее Twitter, в Мурманскую область будут направлены порядка 50 пожарных-десантников из отрядов авиалесоохраны Вологодской, Архангельской областей и республики Коми

Ковтун отметила, что прогноз на ближайшие дни также не обещает ни похолодания, ни дождей, поэтому нужно быть готовыми к дальнейшему ухудшению пожарной обстановки. По данным региональных властей, наиболее сложная ситуация в Кандалакшском и Кольском районах, а также Мончегорске с подведомственной территорией. Для тушения пожаров задействованы все имеющиеся силы лесопожарных формирований, но их численности не хватает для оперативного обслуживания всех возникших пожаров.

Власти региона направили обращения в субъекты Северо-Западного федерального округа, ведутся переговоры с ФБУ «Авиалесоохрана» для привлечения сил и средств федерального резерва, заявка направлена командованию Северного флота. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в правительстве Мурманской области было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах на всей территории региона.

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