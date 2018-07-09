В Казахстане за два дня утонули 20 человек

Казахстане резко возросло количество несчастных случаев на водоемах. За прошедшие выходные там утонули 20 человек, сообщает «МИР 24» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям.

Люди погибли при купании в местах, которые не предназначены для этого. Отдыхающие на «диких» пляжах не обращают внимания на рекомендации спасателей.

В Костанае мужчина спас из воды несколько человек, но сам утонул.

В республике установилась жаркая погода. Синоптики обещают 40-градусную жару в некоторых регионах.

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