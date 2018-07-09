В Казахстане за два дня утонули 20 человек 

В Казахстане резко возросло количество несчастных случаев на водоемах. За прошедшие выходные там утонули 20 человек, сообщает «МИР 24» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям.
Люди погибли при купании в местах, которые не предназначены для этого. Отдыхающие на «диких» пляжах не обращают внимания на рекомендации спасателей.
В Костанае мужчина спас из воды несколько человек, но сам утонул.
В республике установилась жаркая погода. Синоптики обещают 40-градусную жару в некоторых регионах.
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