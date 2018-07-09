Повышение уровня воды прогнозируется на реке Витим

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории

Обильные осадки спровоцировали поднятие

уровня воды в реке Витим на севере региона. Гидрометеорологи

прогнозируют дальнейшее повышение: возможен выход реки из берегов и затопление пониженных участков местности, расположенных в пойме.

Администрациями муниципальных образований

Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов организован круглосуточный

мониторинг складывающейся ситуации. На случай ухудшения обстановки для местного населения подготовлены пункты временного размещения, транспорт

для проведения эвакуационных мероприятий. Муниципальные звенья

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены в режим повышенной

готовности.