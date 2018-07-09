Жара и дожди: в будни ростовчан ждет переменчивая погода

От жаркой погоды ростовчане могут спастись на пляже

На этой неделе в донской столице синоптики обещают солнечные дни и долгожданные дожди. По данным ростовского Гидрометцентра, в будние дни погода будет переменчивой. В понедельник, 9 июля, будет солнечно. Столбики термометров поднимутся днем до отметки в +35 градусов. К вечеру температура понизится до +19 градусов. Во вторник, 10 июля, синоптики не прогнозируют существенных изменений. Погода будет также жаркой. Воздух прогреется до + 34 градусов тепла. Стоит прихватить с собой солнечные очки и головные уборы. Долгожданные дожди синоптики обещают к середине недели. — Утром и днем, 11 июля, температура воздуха прогреется до +36 градусов тепла, — сообщает Гидрометцентр. — К вечеру ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит +23 градуса. В четверг, 12 июля, дожди продолжатся. Днем температура воздуха составит +34 градуса, ночью +22 Такая же погода прогнозируется и в пятницу, 13 июля.