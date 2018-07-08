Ещё
Столичным автомобилистам напомнили о соблюдении скоростного режима в ливень
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичным автомобилистам напомнили о соблюдении скоростного режима в ливень 

РИАМО 8 июля 2018
Фото: РИАМО
В воскресенье в Москве ожидается гроза и сильный дождь, автомобилистам напомнили о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В воскресенье в Москве ожидается сильный дождь и гроза. Порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду. Столбики термометров при этом покажут 20-22 градуса тепла.
«Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. При грозе нужно как можно быстрее припарковаться, при сильном ветре — поставить машину в гараж. Если гаража нет — подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении.
МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о грозе, сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду в течение дня в воскресенье.
Неустойчивая погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Дожди накроют весь Московский регион, грозы преимущественно ожидаются на востоке и юго-востоке Подмосковья.
РИАМО: последние новости
Количество выпавших за сутки осадков в Москве стало рекордным Стало известно, какая погода ждет московских зрителей матча Россия – Хорватия в день игры МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильных порывах ветра
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей128
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
В украинском лесу нашли миллионы гривен18
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:38
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей
Личный счет
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение