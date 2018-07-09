В Хабаровский край несёт циклон с теплых морей

На Хабаровский край окажет свое влияние юг — очередной циклон принесет с теплых умеренных широт. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» синоптики, влажные массы будут подниматься с Желтого и Японского морей, создавая условия для осадков. Основной период дождей начнется в середине календарной недели.

— Первая половина недели пройдет практически без осадков, небольшие дожди возможны в отдельных частях края. С 12 июля вероятность кратковременных грозовых дожей и ливней увеличится. Порывы юго-восточного ветра будут составлять 6-11 м/с. Ночные температуры на основной территории края — от +10 до +17 градусов, дневные — от +22 до +28 градусов, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Брынцева.

В южных частях края солнца будет немного больше, поэтому здесь воздух прогреется до 29°C.