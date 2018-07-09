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По Среднему Уралу ударят грозы
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По Среднему Уралу ударят грозы 

Уралинформбюро 9 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Очень сильный дождь прогнозируют Свердловской области синоптики на 9 июля. Также вероятно выпадение града, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.
Температура воздуха в ближайшие трое суток, несмотря на «подарки» природы, будет достаточно высокой: до +29 днем и до +18 ночью. Ветер южного направления, при этом его порывы сегодня будут достигать 25 метров в секунду, 10-11 июля — до 18 метров в секунду.
В Екатеринбурге 9-11 июля будет облачно, синоптики также прогнозируют уральской столице грозы и ветер скоростью до 15 метров в секунду. Сегодня и завтра днем столбики термометров будут подниматься до 27-29 градусов со знаком «плюс», в среду — до +22.
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