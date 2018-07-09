По Среднему Уралу ударят грозы

Очень сильный дождь прогнозируют Свердловской области синоптики на 9 июля. Также вероятно выпадение града, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Температура воздуха в ближайшие трое суток, несмотря на «подарки» природы, будет достаточно высокой: до +29 днем и до +18 ночью. Ветер южного направления, при этом его порывы сегодня будут достигать 25 метров в секунду, 10-11 июля — до 18 метров в секунду.