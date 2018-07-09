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Казахстанцев ждут жара, грозы и пыльная буря
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Казахстанцев ждут жара, грозы и пыльная буря 

Мир24 9 часов назад
Дожди с грозами и градом пройдут в понедельник в Казахстане, сообщает «МИР 24». Местами ожидается усиление ветра с пыльной бурей. Лишь на западе, юге и юго-западе республики будет без осадков.
По информации «Казгидромета», в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской и Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Шимкенте температура днем превысит плюс 40 градусов. В Алматы термометры покажут до плюс 36 градусов, в Астане — около плюс 33 градусов.
Местами в республике сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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