Казахстанцев ждут жара, грозы и пыльная буря

Дожди с грозами и градом пройдут в понедельник в Казахстане , сообщает «МИР 24». Местами ожидается усиление ветра с пыльной бурей. Лишь на западе, юге и юго-западе республики будет без осадков.

По информации «Казгидромета», в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской и Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Шимкенте температура днем превысит плюс 40 градусов. В Алматы термометры покажут до плюс 36 градусов, в Астане — около плюс 33 градусов.

Местами в республике сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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