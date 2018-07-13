В выходные в Удмуртии ожидаются дожди и грозы

Ижевск. Удмуртия . В выходные в Удмуртии ожидаются кратковременные дожди и грозы. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, при грозах возможно усиление ветра.

«До конца недели и в понедельник над территорией Удмуртии погоду определит влажная и неустойчивая воздушная масса. В таких условиях в ночные и утренние часы местами будет наблюдаться туман, а в послеобеденное время развиваться мощная кучево-дождевая облачность, локальные грозы, ливни, местами не исключен град», — предупреждают синоптики.

По ночам ожидается до +13, +18 градусов по Цельсию. Днем в субботу, 14 июля, столбики термометров поднимутся до +23, +28 градусов. В воскресенье и понедельник будет еще жарче — до +29, +30 градусов в тени.