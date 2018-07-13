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В выходные в Удмуртии ожидаются дожди и грозы
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В выходные в Удмуртии ожидаются дожди и грозы 

ИА «Сусанин» 13 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии ожидаются кратковременные дожди и грозы. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, при грозах возможно усиление ветра.
«До конца недели и в понедельник над территорией Удмуртии погоду определит влажная и неустойчивая воздушная масса. В таких условиях в ночные и утренние часы местами будет наблюдаться туман, а в послеобеденное время развиваться мощная кучево-дождевая облачность, локальные грозы, ливни, местами не исключен град», — предупреждают синоптики.
По ночам ожидается до +13, +18 градусов по Цельсию. Днем в субботу, 14 июля, столбики термометров поднимутся до +23, +28 градусов. В воскресенье и понедельник будет еще жарче — до +29, +30 градусов в тени.
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