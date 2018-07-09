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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с комарами в Барнауле
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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с комарами в Барнауле 

sibnovosti.ru 10 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Специалисты Роспотребнадзора объяснили ситуацию с «нашествием» комаров на Барнаул. Информация опубликована на сайте городской администрации.
«Подъем численности этих насекомых в крае начался с 2014 года, когда после обширного паводка образовалось большое количество временных водоемов с условиями, оптимальными для интенсивного выплода комаров. Погодные условия последующих лет (повышенная влажность) способствовали сохранению этих водоемов и, соответственно, поддержанию высокой численности комаров в природе», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Для активного размножения комаров благоприятны природные условия.
«Практически ежедневные дожди, множество мелких водоемов, открытых емкостей с водой для полива на дачных участках и огородах, среднесуточные температуры весеннего периода от +10 до +30 С, высокий травостой, переувлажнение почвы», — рассказывают специалисты.
Активность комаров прекратится при наступлении холодной погоды, как правило, это III декада сентября — I декада октября.
«Учитывая жаркое лето с практически ежедневными дождями, проводимые обработки приносят кратковременный эффект, поэтому меры индивидуальной защиты имеют решающее значение», — резюмировали в администрации.
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