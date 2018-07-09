Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с комарами в Барнауле

Специалисты Роспотребнадзора объяснили ситуацию с «нашествием» комаров на Барнаул . Информация опубликована на сайте городской администрации.

«Подъем численности этих насекомых в крае начался с 2014 года, когда после обширного паводка образовалось большое количество временных водоемов с условиями, оптимальными для интенсивного выплода комаров. Погодные условия последующих лет (повышенная влажность) способствовали сохранению этих водоемов и, соответственно, поддержанию высокой численности комаров в природе», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Для активного размножения комаров благоприятны природные условия.

«Практически ежедневные дожди, множество мелких водоемов, открытых емкостей с водой для полива на дачных участках и огородах, среднесуточные температуры весеннего периода от +10 до +30 С, высокий травостой, переувлажнение почвы», — рассказывают специалисты.

Активность комаров прекратится при наступлении холодной погоды, как правило, это III декада сентября — I декада октября.

«Учитывая жаркое лето с практически ежедневными дождями, проводимые обработки приносят кратковременный эффект, поэтому меры индивидуальной защиты имеют решающее значение», — резюмировали в администрации.