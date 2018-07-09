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Дожди ожидаются в Нижнем Новгороде 9-11 июля
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Дожди ожидаются в Нижнем Новгороде 9-11 июля 

Newsroom24 10 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает «Яндекс. Погода».
Температура воздуха составит +21 днем и +16.. +17 ночью в понедельник, 9 июля. Скорость западного ветра будет равна 2,8 м/с, влажность воздуха — 73%. Атмосферное давление пониженное, 746 мм ртутного столба. Пройдет небольшой дождь.
Столбики термометров поднимутся до +22.. +23 в дневные часы и +17.. +18 ночью во вторник, 10 июля. Прогнозируются осадки в виде небольшого дождя, скорость северо-западного ветра составит 3 м/с, влажность воздуха — 77%. Атмосферное давление повысится до 750 мм ртутного столба.
Воздух прогреется до +22 днем и +15.. +17 ночью в среду, 11 июля. Ветер сменит свое направление на западное со скоростью 2,8 м/с, влажность воздуха составит 77%. Прогнозируется небольшой дождь, атмосферное давление понизится до 746 мм ртутного столба.
Пасмурно будет в четверг, 12 июля. Днем температура воздуха не превысит +23, ночью до +17. Скорость северного ветра составит 2 м/с, влажность воздуха — 52%. Атмосферное давление повысится до 752 мм ртутного столба.
Температура воздуха составит +23 днем и +16.. +18 ночью в пятницу, 13 июля. Будет пасмурно, скорость северо-западного ветра до 1,8 м/с, влажность воздуха — 58%. Атмосферное давление в норме, 750 мм ртутного столба.
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