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Облачно и небольшие дожди: рассказываем о погоде в Прикамье на неделю
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Облачно и небольшие дожди: рассказываем о погоде в Прикамье на неделю 

59.ru 10 часов назад
Фото: 59.ru
Неделя в Перми будет дождливой и теплой
Середина июля в Пермском крае окажется теплой и дождливой. После небольшого похолодания в начале недели, к выходным температура вновь повысится до +28 градусов.
По данным Гидрометцентра, в понедельник, 9 июля, в Перми ожидается переменная облачность, местами дождь. Температура воздуха днем поднимется до +26 градусов, ночью похолодает до +16 градусов.
Со вторника по пятницу в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны дожди, а в некоторых районах — грозы. Температура воздуха в течение рабочей недели будет колебаться от +22 до +24 градусов.
Потепление и прекращение дождей синоптики ожидают к выходным. В субботу и воскресенье в регион вернется жаркая и солнечная погода. Температура воздуха составит +26…+28 градусов.
— Количество осадков в июле прогнозируется близким к норме. Наибольшее количество дождей ожидается во второй и третьей пятидневке. Вторая половина месяца прогнозируется более сухой, — ранее предупреждали в ГИС-центре ПГНИУ. — В сравнении с прошлым годом, июль ожидается существенно теплее и суше. В 2017 году средняя температура была ниже нормы на 1-1,5 градуса, а количество осадков в Перми стало рекордным за всю историю наблюдений.
Подробный прогноз погоды на июль читайте в нашем материале.
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