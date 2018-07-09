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Синоптики пообещали Екатеринбургу дождливую неделю
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Синоптики пообещали Екатеринбургу дождливую неделю 

e1.ru 11 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге на этой неделе будет по-прежнему тепло и даже жарко, но, к сожалению, не обойдется без дождей. По информации Свердловского гидрометцентра, в начале недели воздух будет прогреваться до + 29 °С, по ночам — +16–18 °С.
В Свердловской области днем в понедельник ожидаются грозы, ливни, крупный град и сильный ветер. Синоптики выпустили предупреждение о непогоде, а в МЧС рассказали о правилах безопасности во время грозы.
Подробный прогноз погоды в Екатеринбурге на три дня:
Понедельник, 9 июля: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, гроза. Ночью + 16–18 °С, днем +27–29 °С. Ветер юго-восточный с переходом на западный 5–10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.
Вторник, 10 июля: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью + 16–18 °С, днем +25–27 °С. Ветер юго-западный 5–10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.
Среда, 11 июля: облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью +14–16 °С, днем +20–22 °С. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.
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