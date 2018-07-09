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В первый день недели в Саратове будет тепло и без осадков
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В первый день недели в Саратове будет тепло и без осадков 

САРАТОВ24 11 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня, в понедельник, в Саратове переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, до десяти метров в секунду. Температура днём +30°С, ночью +20°С.
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