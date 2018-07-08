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В польских Татрах из-за сильной бури пострадали несколько туристов
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В польских Татрах из-за сильной бури пострадали несколько туристов 

Вести.Ru 17 часов назад
В польских горах Татры разразилась сильная буря. Из-за нее пострадали четверо туристов из Литвы. Одна из них, 52-летняя женщина, получила травмы в области груди. Она госпитализирована, передает ТАСС.
Еще трое путешественников, в том числе 11-летний мальчик, получили легкие травмы. Для спасения туристов, попавших в бурю, использовался спасательный вертолет. Операция проводилась во время сильного ливня и грозы с порывистым ветром.
Угроза бури объявлялась заранее. Туристы не послушались синоптиков и, вопреки их предупреждениям, поднялись в горы.
Татры — часть Карпат. Через них проходит граница Польши и Словакии, причем обе страны создали в горах свои национальные парки, привлекающие множество туристов.
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