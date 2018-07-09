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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара
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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара 

Москва24 7 часов назад
Фото: Москва24
На предстоящей неделе столбик термометра в столичном регионе поднимется до +30 градусов. При этом местами в городе пройдут ливни и грозы. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
"После полудня в столице максимальная температура воздуха составит 27-30 градусов тепла, но в понедельник-вторник не больше плюс 23-26 градусов", — рассказали специалисты, передает Агентство «Москва».
Ранее синоптики пообещали москвичам передышку от дождей в начале недели. По прогнозам метеорологов, в понедельник в столице будет облачная погода с прояснениями, местами воздух прогреется до +25 градусов тепла. Давление вырастет и приблизится к норме. Совсем без дождей не обойдется, но циклон уже уходит, осталось переждать ненастный вечер, заверили специалисты.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура в июле в столичном регионе будут держаться на отметке выше +20 градусов.
По данным синоптиков, погода в июле в столице будет соответствовать климатической норме — это касается и температурных значений и количества осадков. Однако всю первую неделю месяца в городе будет дождливо и пасмурно, а максимальная температура будет варьироваться в эти дни от 19 до 21 градусов. Возможны дожди, местами — гром.
В понедельник, 9 июля, МЧС предупредило горожан о сильном тумане с ухудшением видимости до 300–500 метров. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 10:00 утра. Пешеходов призвали быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. А водителям рекомендовали снизить скорость движения транспорта и строго соблюдать правила дорожного движения.
Москва24: последние новости
За ночь в столице выпала почти половина месячной нормы осадков Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили на 10 июля из-за грозы Ливни и грозы в Сочи должны закончиться к началу матча сборной России – Вильфанд
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