Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

На предстоящей неделе столбик термометра в столичном регионе поднимется до +30 градусов. При этом местами в городе пройдут ливни и грозы. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

"После полудня в столице максимальная температура воздуха составит 27-30 градусов тепла, но в понедельник-вторник не больше плюс 23-26 градусов", — рассказали специалисты, передает Агентство «Москва»

Ранее синоптики пообещали москвичам передышку от дождей в начале недели. По прогнозам метеорологов, в понедельник в столице будет облачная погода с прояснениями, местами воздух прогреется до +25 градусов тепла. Давление вырастет и приблизится к норме. Совсем без дождей не обойдется, но циклон уже уходит, осталось переждать ненастный вечер, заверили специалисты.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура в июле в столичном регионе будут держаться на отметке выше +20 градусов.

По данным синоптиков, погода в июле в столице будет соответствовать климатической норме — это касается и температурных значений и количества осадков. Однако всю первую неделю месяца в городе будет дождливо и пасмурно, а максимальная температура будет варьироваться в эти дни от 19 до 21 градусов. Возможны дожди, местами — гром.