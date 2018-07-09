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Сегодня в Кургане прогнозинубт град, грозу и сильный ветер
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Сегодня в Кургане прогнозинубт град, грозу и сильный ветер 

45.ru 9 часов назад
Фото: 45.ru
Непогода продлится один день
В Курганской области по прогнозу синоптиков 9 июля местами по области ожидаются град, сильный дождь, гроза, усиление ветра до 17-24 м/с. В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области напоминает о правилах безопасности в непогоду — жителям следует:
ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;убрать на период непогоды хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна;не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;нельзя укрываться под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев, что может нанести дополнительные повреждения.во время грозы не пользоваться электроприборами;соблюдать правила дорожного движения.
При возникновении происшествий необходимо сообщать по телефону 101 или 112. По прогнозу зауральских синоптиков ночью и днем 9 июля местами по области ожидаются град, сильный дождь, гроза, усиление ветра до 17-24 м/с.
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