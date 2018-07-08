Стало известно, когда в Приморье наступит погода, как в Таиланде

На этой неделе Приморье ждет значительное потепление, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Маглипогоду».

9 и 10 июля погоду в Приморском крае продолжит определять холодный антициклон с Охотского моря. Поэтому серьезных изменений в погоде не произойдет. Но появится тенденция к потеплению.

«11 июля в крае установится жара! Днем температура составит +25 °С +33 °С. На побережье тоже немного потеплеет — до +18 °С +24 °С. На побережье снова вернется духота», — отмечает метеоэксперт.

12 июля в Приморском крае погода ухудшится. С запада подойдут фронтальные разделы, пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. На побережье местами туман и морось. Температурный фон снова понизится.

Далее в Приморский край снова начнет поступать теплый воздух с южных широт. В Приморье установится теплая, но неустойчивая, с кратковременными ливнями и грозами, погода. Потеплеет везде.