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Стало известно, когда в Приморье наступит погода, как в Таиланде
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Стало известно, когда в Приморье наступит погода, как в Таиланде 

Primpress 19 часов назад
Фото: Primpress
На этой неделе Приморье ждет значительное потепление, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Маглипогоду».
9 и 10 июля погоду в Приморском крае продолжит определять холодный антициклон с Охотского моря. Поэтому серьезных изменений в погоде не произойдет. Но появится тенденция к потеплению.
«11 июля в крае установится жара! Днем температура составит +25 °С +33 °С. На побережье тоже немного потеплеет — до +18 °С +24 °С. На побережье снова вернется духота», — отмечает метеоэксперт.
12 июля в Приморском крае погода ухудшится. С запада подойдут фронтальные разделы, пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. На побережье местами туман и морось. Температурный фон снова понизится.
Далее в Приморский край снова начнет поступать теплый воздух с южных широт. В Приморье установится теплая, но неустойчивая, с кратковременными ливнями и грозами, погода. Потеплеет везде.
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