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9 июля. Народный календарь. Давид Земляничник
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9 июля. Народный календарь. Давид Земляничник 

Вечерняя Москва 20 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
70 лет он прожил в шалаше под миндальным деревом.
9 июля отмечается день Давида Солунского, в народе известного как Давид Земляничник. Этот святой знаменит тем, что 70 лет прожил в шалаше под миндальным деревом, проводя время в молитвах, а также врачуя души и тела обращавшихся к нему людей.
На день Давида в лесу созревают первые ягоды, среди которых и земляника. Эта ягода была одним из главных лесных лакомств для русских людей. Особенно ее любили дети. Кроме того, она обладает целебными свойствами: ягоды земляники полезны для печени и могут применяться при малокровии (анемии), а отвар из ее листьев придает сил.
Следили предки и за погодой:
— Дождь на Давида означал, что остаток лета будет мокрым;
— Солнечная же погода предвещала ясное небо аж до сентября.
Именины в этот день празднуют: Георгий, Давид, Иван, Павел, Тихон, Денис.
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