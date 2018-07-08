9 июля. Народный календарь. Давид Земляничник

70 лет он прожил в шалаше под миндальным деревом.

9 июля отмечается день Давида Солунского, в народе известного как Давид Земляничник. Этот святой знаменит тем, что 70 лет прожил в шалаше под миндальным деревом, проводя время в молитвах, а также врачуя души и тела обращавшихся к нему людей.

На день Давида в лесу созревают первые ягоды, среди которых и земляника. Эта ягода была одним из главных лесных лакомств для русских людей. Особенно ее любили дети. Кроме того, она обладает целебными свойствами: ягоды земляники полезны для печени и могут применяться при малокровии (анемии), а отвар из ее листьев придает сил.

Следили предки и за погодой:

— Дождь на Давида означал, что остаток лета будет мокрым;

— Солнечная же погода предвещала ясное небо аж до сентября.

Именины в этот день празднуют: Георгий, Давид, Иван, Павел, Тихон, Денис.