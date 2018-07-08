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Самарские дороги превратились в бурлящие реки
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Самарские дороги превратились в бурлящие реки 

ТРК Губерния 20 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Сильный ливень обрушился на областной центр за считаные минуты. О том, что в Самаре ожидается ухудшение погодных условий, мы писали заранее. Штормовое предупреждение региональное управление МЧС разослало ещё с утра. Однако зной и ясное небо не могли удержать горожан и гостей областной столицы в квартирах, и они вышли на улицы. Стихия застала многих вдали от дома. Фото: ТРК «Губерния»
Ливень, гроза, кое-где даже град постепенно ощутили на себе жители разных районов Самары.
Фото: ТРК «Губерния»
Наши телезрители и радиослушатели присылали фото дорог, превратившихся в бурлящие реки.
Фото: ТРК «Губерния»
Однако завершился дождь так же внезапно, как и начался. Причём его финал не мог не порадовать горожан: небо озарило редкое зрелище — двойная радуга. Фото этого завораживающего явления в нашу редакцию тоже прислали очевидцы.
Фото: ТРК «Губерния»
Фото: ТРК «Губерния»
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