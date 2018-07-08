Самарские дороги превратились в бурлящие реки

Сильный ливень обрушился на областной центр за считаные минуты. О том, что в Самаре ожидается ухудшение погодных условий, мы писали заранее. Штормовое предупреждение региональное управление МЧС разослало ещё с утра. Однако зной и ясное небо не могли удержать горожан и гостей областной столицы в квартирах, и они вышли на улицы. Стихия застала многих вдали от дома. Фото: ТРК «Губерния»

Ливень, гроза, кое-где даже град постепенно ощутили на себе жители разных районов Самары.

Фото: ТРК «Губерния»

Наши телезрители и радиослушатели присылали фото дорог, превратившихся в бурлящие реки.

Фото: ТРК «Губерния»

Однако завершился дождь так же внезапно, как и начался. Причём его финал не мог не порадовать горожан: небо озарило редкое зрелище — двойная радуга. Фото этого завораживающего явления в нашу редакцию тоже прислали очевидцы.

Фото: ТРК «Губерния»

Фото: ТРК «Губерния»