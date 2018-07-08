МЧС: в Ивановской области ожидаются грозы и град 

Грозы и град ожидаются в отдельных районах Ивановской области 8 июля и до 18:00 9 июля, сообщает региональное ГУ МЧС России.
По прогнозам синоптиков, ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-западный умеренный, но при грозе порывы могут достигать 15—20 м/с.
МЧС рекомендует во время грозы закрыть все окна, не подходить близко к электропроводке, не укрываться под высокими деревьями и металлическими конструкциями.
Во время грозы на улице рекомендуется не разговаривать по мобильному телефону.