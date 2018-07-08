МЧС: в Ивановской области ожидаются грозы и град

По прогнозам синоптиков, ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-западный умеренный, но при грозе порывы могут достигать 15—20 м/с.

МЧС рекомендует во время грозы закрыть все окна, не подходить близко к электропроводке, не укрываться под высокими деревьями и металлическими конструкциями.

Во время грозы на улице рекомендуется не разговаривать по мобильному телефону.