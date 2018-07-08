Ещё
Дождь, град и грозы: МЧС объявило об ухудшении погоды в Прикамье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дождь, град и грозы: МЧС объявило об ухудшении погоды в Прикамье 

59.ru 22 часа назад
Фото: 59.ru
Сегодня вечером и ночью в Прикамье могут разразиться грозы
Вечером 8 июля, ночью и в первой половине дня 9 июля погоду в Прикамье будет сложно назвать хорошей. МЧС прогнозирует, что над регионом пройдут дожди, град и разразятся грозы.
— Ожидается шквалистый ветер скоростью 20-25 метров в секунду, очень сильный дождь, крупный град, грозы, — сообщили в МЧС. — Температура воздуха ночью будет в пределах 12-17 градусов, днем потеплеет до 22-27 градусов.
Во время непогоды спасатели рекомендуют жителям Прикамья лишний раз не выходить из дома, быть аккуратными на дорогах, стараться не ходить у линий электропередач, рекламных щитов и под деревьями. Также в МЧС напоминают, что, уходя из дома во время дождя или грозы, нужно отключать электроприборы и закрывать окна.
Ранее пермские метеорологи рассказали о погоде на июль.
59.ru: последние новости
Окрестности Перми засыпало градом. Дойдет ли он до краевой столицы? Осторожнее на дорогах: МЧС Прикамья продлило штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз Отправляйтесь на дачу или пляж: выходные в Прикамье будут жаркими
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей127
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
В украинском лесу нашли миллионы гривен17
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение