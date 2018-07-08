Дождь, град и грозы: МЧС объявило об ухудшении погоды в Прикамье

Сегодня вечером и ночью в Прикамье могут разразиться грозы

Вечером 8 июля, ночью и в первой половине дня 9 июля погоду в Прикамье будет сложно назвать хорошей. МЧС прогнозирует, что над регионом пройдут дожди, град и разразятся грозы.

— Ожидается шквалистый ветер скоростью 20-25 метров в секунду, очень сильный дождь, крупный град, грозы, — сообщили в МЧС. — Температура воздуха ночью будет в пределах 12-17 градусов, днем потеплеет до 22-27 градусов.

Во время непогоды спасатели рекомендуют жителям Прикамья лишний раз не выходить из дома, быть аккуратными на дорогах, стараться не ходить у линий электропередач, рекламных щитов и под деревьями. Также в МЧС напоминают, что, уходя из дома во время дождя или грозы, нужно отключать электроприборы и закрывать окна.

Ранее пермские метеорологи рассказали о погоде на июль.