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Жарко, но дождливо: синоптики рассказали, чего тюменцам ждать от погоды на следующей неделе
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Жарко, но дождливо: синоптики рассказали, чего тюменцам ждать от погоды на следующей неделе 

72.ru 23 часа назад
Фото: 72.ru
Несмотря на ежедневные дожди, на улице будет по-летнему жарко
По данным синоптиков, вторая неделя июля в Тюмени выдастся жаркой, но дождливой. Теплый южный ветер уже во вторник сменится на холодный северо-западный, а среднесуточная температура составит около 17 градусов тепла.
— В понедельник, 9 июля, ожидается кратковременный дождь, максимальная дневная температура составит +26°С. Продолжатся осадки и в последующие дни вплоть до 15 июля. Такая же температура воздуха в светлое время суток продержится всю неделю за исключением вторника и пятницы: в эти дни максимально воздух прогреется до +28-29°С, — сообщили в Гидрометцентре России. Кстати, самым холодным за последние пять лет июль в Тюмени выдался в 2014 году: среднесуточная температура составила +15°С. А самым теплым второй месяц лета был два года назад, когда средняя температурная отметка составила +19°С.
Рекордно жаркие +31°С зафиксированы 6 июля 2014 года: это абсолютный температурный максимум последних лет. А 19 июля того же года, напротив, стало самым холодным: за нашими окнами было всего лишь четыре градуса тепла.
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