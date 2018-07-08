Жарко, но дождливо: синоптики рассказали, чего тюменцам ждать от погоды на следующей неделе

Несмотря на ежедневные дожди, на улице будет по-летнему жарко

По данным синоптиков, вторая неделя июля в Тюмени выдастся жаркой, но дождливой. Теплый южный ветер уже во вторник сменится на холодный северо-западный, а среднесуточная температура составит около 17 градусов тепла.

— В понедельник, 9 июля, ожидается кратковременный дождь, максимальная дневная температура составит +26°С. Продолжатся осадки и в последующие дни вплоть до 15 июля. Такая же температура воздуха в светлое время суток продержится всю неделю за исключением вторника и пятницы: в эти дни максимально воздух прогреется до +28-29°С, — сообщили в Гидрометцентре России. Кстати, самым холодным за последние пять лет июль в Тюмени выдался в 2014 году: среднесуточная температура составила +15°С. А самым теплым второй месяц лета был два года назад, когда средняя температурная отметка составила +19°С.

Рекордно жаркие +31°С зафиксированы 6 июля 2014 года: это абсолютный температурный максимум последних лет. А 19 июля того же года, напротив, стало самым холодным: за нашими окнами было всего лишь четыре градуса тепла.