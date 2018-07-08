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В столице потеплеет лишь к концу недели
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В столице потеплеет лишь к концу недели 

Вечерняя Москва 8 июля 2018
Ливни с грозами будут носить локальный и кратковременный характер.
Дождь будет литься всю следующую неделю. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков.
— Это связано с тем, что в атмосфере над европейской частью России происходит так называемый блокирующий процесс, — пояснил он. — Скандинавский антициклон сдерживает циклонический вихрь над центральным регионом, и в его область вливаются фронтальные волны, что приводит к развитию очагов дождевой облачности.
Метеоролог успокоил: осадки не будут непрерывными. Погоду обещают неустойчивую, но вполне летнюю.
— Говорить о том, что небо постоянно будет покрыто плотной облачностью, все же неправильно, — объяснил Заводченков. — В разрывах туч все-таки будет выглядывать солнце, воздух будет достаточно хорошо прогреваться. По нашим прогнозам дневная температура будет в пределах 25 градусов, в отдельные дни столбик термометра может подниматься и выше.
По его словам, к середине недели возможно потепление до 28 градусов, а ливни с грозами будут носить локальный и кратковременный характер.
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Жителям столицы рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строительстве. Отмечается, что находясь на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не нужно укрываться под деревьями (далее…).
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