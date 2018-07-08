Жителей Свердловской области предупредили о шквалистом ветре

В МЧС предупредили о шквалистом ветре в Свердловской области

Вечером в воскресенье, 8 июля, и в понедельник, 9 июля, в Свердловской области ожидаются грозы, град, сильный дождь и шквалистый ветер до 25 м/с, сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Штормовое предупреждение направлено в органы власти и руководству промышленных предприятий.

Такой же прогноз дан и для Челябинской области

Местных жителей призвали позаботиться о личной безопасности — отменить турпоходы и выход на воду, а по возможности — прогулки и поездки вообще. Если непогода застанет на улице, то нежелательно искать укрытия под деревьями, у рекламных щитов и прочих высотных конструкций.