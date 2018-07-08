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Жителей Свердловской области предупредили о шквалистом ветре
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В МЧС предупредили о шквалистом ветре в Свердловской области 

RT на русском 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Вечером в воскресенье, 8 июля, и в понедельник, 9 июля, в Свердловской области ожидаются грозы, град, сильный дождь и шквалистый ветер до 25 м/с, сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Штормовое предупреждение направлено в органы власти и руководству промышленных предприятий.
Такой же прогноз дан и для Челябинской области.
Местных жителей призвали позаботиться о личной безопасности — отменить турпоходы и выход на воду, а по возможности — прогулки и поездки вообще. Если непогода застанет на улице, то нежелательно искать укрытия под деревьями, у рекламных щитов и прочих высотных конструкций.
4 июля «Реальное время» сообщало, что в Башкирии призвали не покидать помещения из-за непогоды.
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