Штормовое предупреждение объявлили в двух регионах УрФО из-за ухудшения погоды

ЕКАТЕРИНБУРГ , 8 июля. / ТАСС /. Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской и Челябинской областях, где 8 и 9 июля ожидаются сильный дождь, град и шквалистый ветер до 25 м/с. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службах региональных ГУ МЧС РФ.

"Шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более, грозы, град и сильный дождь вновь прогнозируют синоптики в Свердловской области вечером 8 и 9 июля. Предупреждение об опасных метеоявлениях направлено в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики для принятия превентивных мер по минимизации последствий непогоды", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.

Челябинской области из-за ухудшения погоды в повышенную готовность приведены силы и средства муниципальных образований. «Во второй половине дня 8 июля, ночью и днем 9 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, в горных районах очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более», — отмечается в сообщении регионального главка МЧС.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС на объектах и линиях энергосистем. «Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи», — резюмируется в сообщении ГУ МЧС России по Челябинской области.