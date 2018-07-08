В Оренбуржье возвращаются гроза и сильный ветер, жара остается

ближайшие сутки.

9 июля в Оренбуржье прогнозируются гроза, усиление порывов ветра до 14-19 м/с, а также жара. Столбик ртутного термометра достигнет местами по области отметки в +30, +34°, в Оренбурге +31, +33°.

Сотрудники ведомства просят оренбуржцев соблюдать правила безопасности в плохую погоду. В жару нужно пить больше жидкости, чаще купаться или принимать прохладный душ. Есть сладкое, пить алкоголь и газированные напитки не рекомендовано. Выходя на улицу, не стоит забывать про головные уборы и солнцезащитные очки. Стоить ограничить физические нагрузки. Во время грозы нужно закрыть окна и дымоходы, чтобы не было сквозняка, отключить все электроприборы. Важно держаться подальше от электропроводки, антенн, потому что электричество притягивает молнию. В штормовой ветер лучше не выходить из зданий, нельзя прятаться у строек, остановок, рекламных конструкций.