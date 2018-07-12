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Осторожно — жара: в Оренбуржье держится температура воздуха +31°
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Осторожно — жара: в Оренбуржье держится температура воздуха +31° 

АиФ-Оренбург 10 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются в ближайшие сутки.
Как сообщают синоптики, 13 июля, днем в Оренбуржье максимальная температура воздуха достигнет +30, +31°. Также, по данным управления, с 13 по 19 июля в области сохранится чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс.
Сотрудники МЧС просят оренбуржцев соблюдать правила безопасности в плохую погоду. В жару нужно пить больше жидкости, чаще купаться или принимать прохладный душ. Есть сладкое, пить алкоголь и газированные напитки не рекомендовано. Выходя на улицу, не стоит забывать про головные уборы и солнцезащитные очки. Стоит ограничить физические нагрузки.
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