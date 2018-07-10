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МЧС предупреждает: в Оренбуржье 11 июня ожидаются гроза и сильный ветер
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МЧС предупреждает: в Оренбуржье 11 июня ожидаются гроза и сильный ветер 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В среду в Оренбуржье вновь ожидаются неблагоприятные погодные явления, сообщает ГУ МЧС региона.
По прогнозам синоптиков, 11 июля, днем местами по области пройдут грозу и усилится ветер (порывы до 18 м/с).
Во время грозы нужно отключить телевизор, радио и другие бытовые электроприборы, запрещено приближаться к линиям электропередачи. Если в человека попала молнию, ему нужно сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и вызвать «скорую». Есть во время сильного ветра, погас свет, важно обесточить электроприборы, чтобы потом не возник пожар, напоминают оренбургские энергетики.
Сотрудники МЧС также просят оренбуржцев соблюдать правила безопасности в ненастную погоду: лучше не выходить из зданий, нельзя прятаться у строек, остановок, рекламных конструкций, в грозу запрещено купаться в водоемах.
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