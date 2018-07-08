Синоптики: вода в Черном море станет комфортной для купания через два-три дня

КРАСНОДАР , 8 июля. / ТАСС /. Температура воды у побережья Краснодарского края , которая снизилась в разгар купального сезона, в течение двух — трех дней вновь повысится до комфортных значений, сообщили ТАСС в воскресенье в региональном гидрометцентре.

"На данный момент у нас очаг холода в Новороссийске — 13 градусов, Туапсе — 16 градусов, Геленджик Сочи — 20 — 22. В целом, возвращается теплая вода, и нам достаточно того, чтобы изменился ветер, и все будет хорошо для отдыхающих. Буквально два-три дня и все изменится", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что изменение температуры воды связано с активными атмосферными процессами над Черным морем и перемещением воздушных масс. «Буквально через несколько дней может снова начаться сгон [температуры воды], и нельзя сказать, что холодная вода уйдет, останется только теплая. Все зависит от мелких синоптических процессов», — отметил представитель гидрометцентра.

По его данным, температура воды в Азовском море при этом остается комфортной для купания.