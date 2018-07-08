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Синоптики: вода в Черном море станет комфортной для купания через два-три дня
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Синоптики: вода в Черном море станет комфортной для купания через два-три дня 

ТАСС 19 часов назад
Фото: Живая Кубань
КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Температура воды у побережья Краснодарского края, которая снизилась в разгар купального сезона, в течение двух — трех дней вновь повысится до комфортных значений, сообщили ТАСС в воскресенье в региональном гидрометцентре.
"На данный момент у нас очаг холода в Новороссийске — 13 градусов, Туапсе — 16 градусов, Геленджик и Сочи — 20 — 22. В целом, возвращается теплая вода, и нам достаточно того, чтобы изменился ветер, и все будет хорошо для отдыхающих. Буквально два-три дня и все изменится", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что изменение температуры воды связано с активными атмосферными процессами над Черным морем и перемещением воздушных масс. «Буквально через несколько дней может снова начаться сгон [температуры воды], и нельзя сказать, что холодная вода уйдет, останется только теплая. Все зависит от мелких синоптических процессов», — отметил представитель гидрометцентра.
По его данным, температура воды в Азовском море при этом остается комфортной для купания.
Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Пляжный отдых является одним из наиболее востребованных направлений в регионе.
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