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В Самарской области ожидается гроза, шквалистый ветер и град
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В Самарской области ожидается гроза, шквалистый ветер и град 

63.ru 8 июля 2018
Фото: 63.ru
Ожидается сильный ветер и дождь
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на территории региона. По информации «Приволжского УГМС», в ближайшие 2-4 часа в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.
— Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца дня и вечером 8 июля, — рассказали специалисты по погоде.
Воздух прогреется днём до +24… +29 градусов.
МЧС объявило штормовое предупреждение и напоминает самарцам: возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.
При сильном ветре ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует:
взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;если сильный ветер застал вас на улице, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;не прятаться от ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов; ни в коем случае не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями; машину поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
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