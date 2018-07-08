В Самарской области ожидается гроза, шквалистый ветер и град

Ожидается сильный ветер и дождь

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на территории региона. По информации «Приволжского УГМС», в ближайшие 2-4 часа в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

— Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца дня и вечером 8 июля, — рассказали специалисты по погоде.

Воздух прогреется днём до +24… +29 градусов.

МЧС объявило штормовое предупреждение и напоминает самарцам: возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.

При сильном ветре ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует:

взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;если сильный ветер застал вас на улице, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;не прятаться от ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов; ни в коем случае не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями; машину поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.