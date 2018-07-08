Главный синоптик Петербурга показал фото с первыми грибами в Ленобласти

На снимках, которые были сделаны в Ломоносовском районе, Колесов сидит в окружении грибов. «Тепло и прошедшие дожди наконец дали результат, — подписал кадры эксперт. — Себя ставлю для контроля, а то скажут, что не у нас».

Напомним, в последние дни из Петербурга не уходят дожди. Следующая неделя в Северной столице будет теплой, но по-прежнему пасмурной.