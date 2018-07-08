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Главный синоптик Петербурга показал фото с первыми грибами в Ленобласти
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Главный синоптик Петербурга показал фото с первыми грибами в Ленобласти 

АиФ Санкт-Петербург 8 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов нашел в лесах Ленинградской области первые в этом сезоне грибы. Фотографиями он поделился на своей странице в Facebook.
На снимках, которые были сделаны в Ломоносовском районе, Колесов сидит в окружении грибов. «Тепло и прошедшие дожди наконец дали результат, — подписал кадры эксперт. — Себя ставлю для контроля, а то скажут, что не у нас».
Напомним, в последние дни из Петербурга не уходят дожди. Следующая неделя в Северной столице будет теплой, но по-прежнему пасмурной.
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