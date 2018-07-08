На Курганскую область надвигаются грозы, град и порывистый ветер

Синоптики предупредили зауральцев об ухудшении погодных условий.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 июля на территории Курганской области : облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь, гроза, град. Ветер западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 24-29°.

На территории города Кургана : облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, отдельные порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем 26-28°.

ГУ МЧС России по Курганской области напоминает, что во время грозы нельзя:

• укрываться возле одиноких деревьев или деревьев, выступающих над другими; • прислоняться или прикасаться к скалам и отвесным стенам; • останавливаться на опушках леса, больших полянах; • идти или останавливаться возле водоемов и в местах, где течет вода; • прятаться под скальными навесами; • бегать, суетиться, передвигаться плотной группой; • находиться в мокрой одежде и обуви; • оставаться на возвышенностях; • находиться возле водотоков, в расщелинах и трещинах.

Фото с сайта firestock.ru