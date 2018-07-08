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На Курганскую область надвигаются грозы, град и порывистый ветер
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На Курганскую область надвигаются грозы, град и порывистый ветер 

Уральский меридиан 8 июля 2018
Фото: Уральский меридиан
Синоптики предупредили зауральцев об ухудшении погодных условий.
По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 июля на территории Курганской области: облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь, гроза, град. Ветер западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 24-29°.
На территории города Кургана: облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, отдельные порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем 26-28°.
ГУ МЧС России по Курганской области напоминает, что во время грозы нельзя:
• укрываться возле одиноких деревьев или деревьев, выступающих над другими; • прислоняться или прикасаться к скалам и отвесным стенам; • останавливаться на опушках леса, больших полянах; • идти или останавливаться возле водоемов и в местах, где течет вода; • прятаться под скальными навесами; • бегать, суетиться, передвигаться плотной группой; • находиться в мокрой одежде и обуви; • оставаться на возвышенностях; • находиться возле водотоков, в расщелинах и трещинах.
Фото с сайта firestock.ru
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