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Синоптики пригрозили жителям Среднего Урала шквалистым ветром
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Синоптики пригрозили жителям Среднего Урала шквалистым ветром 

АиФ Урал 9 часов назад
Фото: АиФ Урал
В ближайшие дни в регионе будет хоть и тепло, но очень ветрено, об этом сообщает во вторник, 10 июля, «АиФ-Урал».
Уралгидромет вынес предупреждение: 10 июля в отдельных регионах Свердловской области ожидаются град, грозы, местами крупный, в горных районах — очень сильные дожди, а при грозах усиление ветра до 25 м/с и более.
Так, по прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июля, в Свердлвоской области днем ожидается 24-29 градусов тепла, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 м/с, при грозах возможны порывы до 15-18 м/с. При этом будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди и грозы.
В среду, 11 июля, в регионе немного похолодает — днем ожидается 20-25 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, при грозах возможны порывы до 15-18 м/с. Также будет облачно с прояснениями, местами возможны сильные дожди.
В четверг, 12 июля, днем в Свердловской области ожидается 19-24 градусов тепла, ветер будет северо-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15-18 м/с. Кроме того, синоптики обещают дожди, местами сильные.
В целом же неделя, по прогнозам «Gismeteo», будет дождливой. Синоптики обещают, что до 18 июля без дождей игроз не обойдется ни один день. При этом жара спадет, дневные температуры будут составлять 22-25 градусов тепла.
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