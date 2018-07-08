На каких пляжах отдыхают самые жаркие красотки Челябинска

Каждый жаркий день челябинцы стремятся использовать по-максимуму. В минувшую субботу любители загара и пляжного отдыха наконец-то смогли отправиться на озёра. 74.ru узнал, где работали над шоколадным цветом кожи самые знойные красавицы города.

Если нет времени выехать за город, то понежиться под солнечными лучами можно и в Челябинске

Синоптики Гидрометцентра обещают челябинцам на воскресенье и понедельник жару до +30 градусов, а жителям юга области — до +36 градусов. Но при этом пройдут кратковременные дожди и грозы, возможно, даже с градом. Так что загар в ближайшие пару дней получится дозированным.

Девушки облюбовали пляжи на Шершнёвском водохранилище и озёрах Смолино и Первое

Одни отдыхают под лёгкое чтиво журналов

Другие ныряют с головой в книжные страсти

Кто-то коротает время за новостями

Кажется, к этому пляжному сезону девушки начали готовиться ещё прошлым летом…

Говорят, вода ещё не прогрелась, а потому желающих окунуться пока очень мало

О том, на каких пляжах в Челябинске можно провести жаркие выходные, читайте в нашем материале. А как выжить в жару узнаете в нашей инструкции.

Опасно ли загорать, можно ли удалять родинки, и что такое меланома — расскажем в выпуске онколикбеза. А как не угодить на больничную койку после купания и солнечных ванн дома и в отпуске — узнаете в материале 74.ru.

Из-за жары в Челябинске уже зацвели озёра. Вслед за Первым озером в зелёный цвет окрасилось Шершнёвское водохранилище.