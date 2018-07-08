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Рабочая неделя на Южном Урале начнётся с гроз, града и сильного ветра
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Рабочая неделя на Южном Урале начнётся с гроз, града и сильного ветра 

АиФ 8 июля 2018
Фото: АиФ
Грозы, град и усиление ветра до 25 м/с ожидаются в отельных районах Челябинской области вечером 8 июля, а также ночью и днём 9 июля, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
В ведомстве предупреждают, что ухудшение погоды может стать причиной аварийного отключения электроэнергии или спровоцировать рост числа автомобильных аварий. При сильном ветре и грозе тем, кто находится на улице, следует быть особенно осторожными.
«На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт — сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность. Если гроза застала вас на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев. Возле водоёма следует немедленно прекратить купание (рыбалку и т.д.), отойти подальше от берега, спуститься с возвышенности в низину», — советуют в МЧС.
При возникновении чрезвычайных ситуаций вызвать помощь можно по телефону 101.
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