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Жителей Подмосковья предупредили о буре
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Жителей Подмосковья предупредили о молниях и буре 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спрогнозировало на 8 июля в Московской области неблагоприятные метеорологические условия. МЧС Подмосковья выпустило краткую памятку для жителей региона с рекомендациями по поведению в условиях предсказанных грома, молний, ливня и сильного ветра.
«Находясь в доме или в квартире закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия; отключите электричество, газ и перекройте водопровод; безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон — туалеты, коридоры, встроенные шкафы; не пользуйтесь лифтом. Если сильный ветер застал Вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам. ; держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев», — рекомендуют спасатели.
При порывистом ветре в МЧС советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрезать сухостой, машину поставить в гараж или вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Следует держаться подальше от шатких строений и домов с неустойчивой кровлей. Также необходимо избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.
Также МЧС дало рекомендации по поведению при грозе, которая также возможна в течение остатка дня 8 июля. Спасатели советуют не выходить из дома, закрыть окна, держаться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизор. Не следует при грозе пользоваться мобильным телефоном: известны случаи гибели людей, разговаривавших в грозу по мобильнику и «притянувших» так на себя смертельный удар молнии.
Напомним, в период с 07:00 до 21:00 местами в Московской области 8 июля ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра при грозе 12-17 метров в секунду. В случае любой неоднозначной ситуации или беды следует незамедлительно сообщить об этом по номеру 101.
Молния убила сразу 15 буренок в поселке Усть‐Бюр (Хакасия). Снимок с места случившегося опубликовали очевидцы в социальных сетях.
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