Около 280 бригад «Мосводостока» работают после сильных осадков

МОСКВА , 8 июл — РИА Новости . Около 280 бригад «Мосводостока» работают в столице после сильных осадков, сообщили в ГУП «Мосводосток» в воскресенье.

Ранее сообщалось, что около четверти от месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Подмосковья за прошедшие сутки, менее 1 миллиметра отметила станция ВДНХ.

"В связи с обильными осадками ГУП «Мосводосток» привлёк к работе 278 бригад, в составе которых более 1,1 тысячи сотрудников и 369 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады.