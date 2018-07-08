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Около 280 бригад «Мосводостока» работают после сильных осадков
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Около 280 бригад «Мосводостока» работают после сильных осадков 

РИА Новости 8 июля 2018
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Около 280 бригад «Мосводостока» работают в столице после сильных осадков, сообщили в ГУП «Мосводосток» в воскресенье.
Ранее сообщалось, что около четверти от месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Подмосковья за прошедшие сутки, менее 1 миллиметра отметила станция ВДНХ.
"В связи с обильными осадками ГУП «Мосводосток» привлёк к работе 278 бригад, в составе которых более 1,1 тысячи сотрудников и 369 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады.
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