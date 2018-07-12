Ещё
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные 

РИА Новости 12 часов назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Теплая влажная погода ожидается в столичном регионе в предстоящие выходные, столбики термометров покажут плюс 26-27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в четверг.
"Температурный фон в выходные дни у нас существенно не изменится. В ночные часы будет плюс 14-19 градусов, осадков ночью не ожидается, а днем возможен небольшой кратковременный дождь", — сказала она.
Температура, по ее словам, будет, на 1,5-2 градуса выше климатической нормы и составит плюс 23-28 в Подмосковье и плюс 26-27 градусов в Москве.
"Такая теплая влажная погода ожидает нас в выходные дни", — заключила синоптик.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 58 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент112
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками320
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала83
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение