Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

МОСКВА , 12 июл — РИА Новости . Теплая влажная погода ожидается в столичном регионе в предстоящие выходные, столбики термометров покажут плюс 26-27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в четверг.

"Температурный фон в выходные дни у нас существенно не изменится. В ночные часы будет плюс 14-19 градусов, осадков ночью не ожидается, а днем возможен небольшой кратковременный дождь", — сказала она.

Температура, по ее словам, будет, на 1,5-2 градуса выше климатической нормы и составит плюс 23-28 в Подмосковье и плюс 26-27 градусов в Москве.

"Такая теплая влажная погода ожидает нас в выходные дни", — заключила синоптик.