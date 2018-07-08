Ещё
В парке Подольска отменили бесплатное занятие йогой из‑за дождя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парке Подольска отменили бесплатное занятие йогой из‑за дождя 

РИАМО 8 июля 2018
Фото: РИАМО
В парке Талалихина подмосковного Подольска в воскресенье отменили бесплатное занятие йогой из-за погодных условий, ожидается дождь, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте»
Неустойчивая погода и кратковременный дождь ожидаются в Московском регионе в воскресенье, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов.
«Сегодня в парке Талалихина отменяется бесплатное занятие йогой, которое должно было проходить с 10:00 до 12:00, из-за погодных условий», — говорится в сообщении.
Бесплатные занятия йогой проводят в парке каждое теплое и сухое воскресное утро тренеры йога-студии «Шанти». Традиционно в них могут принять участие все желающие. С собой необходимо взять коврик и бутылку воды. Занятия проходят на лужайке за памятником Виктору Талалихину.
РИАМО: последние новости
Количество выпавших за сутки осадков в Москве стало рекордным Стало известно, какая погода ждет московских зрителей матча Россия – Хорватия в день игры Жителей Подмосковья предупредили об ухудшении видимости до 300 метров утром в понедельник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей128
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
В украинском лесу нашли миллионы гривен18
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:38
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей
Личный счет
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение