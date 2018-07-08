Люди падают в обмороки из-за жары в Ханое

Тепловая волна, прошедшаяся на этой неделе по столице Вьетнама , стала причиной двух обмороков

Двух человек — мужчину и женщину — доставили в местную больницу в обморочном состоянии. Как сказали врачи, причиной мог стать тепловой удар. Пациентка перенесла инсульт, а пациента нашли лежащим на тротуаре с температурой тела около 41 градуса.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, температура в регионе всю неделю колебалась между 37 и 40 градусами по Цельсию. Температура асфальта достигла 60 градусов.

Туристам приходиться закупаться шапками, выходить на улицу с зонтиками и веерами и прятаться в тени деревьев.

Источник: Tuoi Tre News