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Люди падают в обмороки из-за жары в Ханое
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Люди падают в обмороки из-за жары в Ханое 

Вьетнам сегодня 8 июля 2018
Фото: Вьетнам сегодня
Тепловая волна, прошедшаяся на этой неделе по столице Вьетнама, стала причиной двух обмороков
Двух человек — мужчину и женщину — доставили в местную больницу в обморочном состоянии. Как сказали врачи, причиной мог стать тепловой удар. Пациентка перенесла инсульт, а пациента нашли лежащим на тротуаре с температурой тела около 41 градуса.
По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, температура в регионе всю неделю колебалась между 37 и 40 градусами по Цельсию. Температура асфальта достигла 60 градусов.
Туристам приходиться закупаться шапками, выходить на улицу с зонтиками и веерами и прятаться в тени деревьев.
Источник: Tuoi Tre News
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