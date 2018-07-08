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Сегодня в Саратове кратковременный дождь
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Сегодня в Саратове кратковременный дождь
САРАТОВ24
8 июля 2018
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Фото:
САРАТОВ24
Сегодня, в воскресенье в
Саратове
переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, до трех метров в секунду. Днем термометр покажет + 29°С, ночью +18°С.
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