Сегодня в Саратове кратковременный дождь

САРАТОВ24: последние новости

В первый день недели в Саратове будет тепло и без осадков

Чиновник сказал, что кондиционеры не помогут саратовским автобусам в жару

Сегодня ночью начнётся ремонт дороги на Большой Горной и продолжится ещё на пяти улицах