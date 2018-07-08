В ряде районов Подмосковья выпало около четверти месячной нормы осадков 

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Около четверти от месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Подмосковья за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос» в воскресенье.
"Менее 1 миллиметра отметила станция ВДНХ. По области дожди были более заметные — в Клину выпало почти 20 миллиметров осадков за сутки, 15 миллиметров выпало в Новом Иерусалиме", — сказал специалист центра.
Месячная норма на июль составляет 94 миллиметра.
Ранее в «Фобосе» сообщили, что в воскресенье столичный регион ожидает облачная погода с дождями.