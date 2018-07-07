Ещё
Шесть человек погибли из-за аномальной жары в Монреале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шесть человек погибли из-за аномальной жары в Монреале 

Газета.Ru 7 июля 2018
В Канаде отмечены опасные погодные условия, не характерные для данного региона, передает «Инфореактор».
Аномальная жара привела к смерти шести человек в Монреале. В Министерстве здравоохранения дают неутешительные прогнозы.
Так, по словам главы ведомства Милен Дрюон, число жертв может увеличиться с течением времени. Это связано со стабильностью жарких погодных условий. Министр также отметила, что количество обращений к медикам в связи с перегревом растет. В связи со сложившейся ситуацией все экстренные службы Монреаля работают в усиленном режиме.
Стоит отметить, что в 2010 году было зафиксировано рекордное количество смертей из-за жары. Их число составило 106 человек.
Газета.Ru: последние новости
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве утром 8 июля Жителей Подмосковья предупредили о молниях и буре Синоптики Татарстана предупреждают о метелях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей127
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
В украинском лесу нашли миллионы гривен17
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение