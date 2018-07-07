Шесть человек погибли из-за аномальной жары в Монреале

Канаде отмечены опасные погодные условия, не характерные для данного региона, передает «Инфореактор».

Аномальная жара привела к смерти шести человек в Монреале . В Министерстве здравоохранения дают неутешительные прогнозы.

Так, по словам главы ведомства Милен Дрюон, число жертв может увеличиться с течением времени. Это связано со стабильностью жарких погодных условий. Министр также отметила, что количество обращений к медикам в связи с перегревом растет. В связи со сложившейся ситуацией все экстренные службы Монреаля работают в усиленном режиме.

Стоит отметить, что в 2010 году было зафиксировано рекордное количество смертей из-за жары. Их число составило 106 человек.