Ещё
Нужно взять зонты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нужно взять зонты 

ТВ-МИГ 7 июля 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса logoton.by  Ливень, который обрушился на Муром (вставить сслыку на наш материал) в ближайшие часы может дойти и до Владимира, информирует рассылка регионального управления МЧС России через мобильных операторов.
Ожидается, что в областной центр придет гроза с градом. Ветер может усилиться своими порывами до 15 метров в секунду. Тем, кто захочет посмотреть матч между сборными России и Хорватии на импровизированной фанзоне на Георгиевской придется взять зонты и одеться потеплее.
Тревожное ведомство предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.
ТВ-МИГ: последние новости
На трассе М-7 «Волга» вводится ограничение для большегрузов Накроет в ближайшие часы Неудобная формула
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей124
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
В украинском лесу нашли миллионы гривен19
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение