Нужно взять зонты

Фото с ресурса logoton.by Ливень, который обрушился на Муром (вставить сслыку на наш материал) в ближайшие часы может дойти и до Владимира, информирует рассылка регионального управления МЧС России через мобильных операторов.

Ожидается, что в областной центр придет гроза с градом. Ветер может усилиться своими порывами до 15 метров в секунду. Тем, кто захочет посмотреть матч между сборными России и Хорватии на импровизированной фанзоне на Георгиевской придется взять зонты и одеться потеплее.

Тревожное ведомство предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.