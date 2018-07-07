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В Ростове зарегистрирована неблагоприятная экологическая ситуация
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В Ростове зарегистрирована неблагоприятная экологическая ситуация 

Деловое сообщество 7 июля 2018
Показатели содержащихся в воздухе взвешенных частиц: сажи, формальдегидов, фторидов и т.д. и других вредных веществ значительно превышают предельно допустимые концентрации (ПДК Непосредственно в Ростове концентрация взвешенных веществ в воздухе составила 1,6 от предельно допустимой, при этом в центре города и вблизи крупных автомагистралей он в 2,8 раза выше нормы. Превышает норматив и концентрация диоксида азота с максимальным показателем в 2,4 от нормы. Также в 1,7 раза превышена предельно допустимая концентрация сажи, 1,8 от нормы составила средняя за год концентрация токсичного газа фторида водорода, 1,3 — формальдегида.
Ситуация в других городах области также оставляет желать лучшего. Так, в Азове концентрация взвешенных веществ (находящаяся в воздухе смесь пыли, золы, дыма, сульфатов, нитратов) в 2017 году в 1,2 раза превысила предельно допустимые нормы, при этом отмеченный в июне 2017 года максимальный показатель в 2,6 раза выше нормы. Превышает нормативы и концентрация в воздухе диоксида азота — высокотоксичного ядовитого газа, воздействующего на дыхательные пути и легкие и возникающего в городе, главным образом, из-за автомобильных выхлопов.
По многим показателям в таких городах как Ростов, Азов, Новочеркасск, Таганрог и Шахты уровень загрязнения выше среднего по стране
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