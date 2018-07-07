На Башкирию надвигаются ливни с грозами и градом

Небольшие дожди прибьют пыль и облегчат жизнь жителям республики

В республику придёт долгожданное облегчение после жары. В ближайшие сутки синоптики Башгидрометцентра прогнозируют по республике переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. В юго-восточных районах Башкирии пройдут самые настоящие ливни и выпадет град.

Ветер усилится до 17 метров в секунду при грозе.

— Ночью термометры покажут 13-18°, днем — 23-28°. Лишь на юге региона сохранится жара, там до 33°, — сообщили метеорологи.

Опасных и неблагоприятных явлений не прогнозируется. Вместе с тем, ночью и утром на некоторых дорогах возможен туман, видимость составит 500-1000 метров.