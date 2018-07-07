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На Башкирию надвигаются ливни с грозами и градом
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На Башкирию надвигаются ливни с грозами и градом 

ufa1.ru 7 июля 2018
Фото: ufa1.ru
Небольшие дожди прибьют пыль и облегчат жизнь жителям республики
В республику придёт долгожданное облегчение после жары. В ближайшие сутки синоптики Башгидрометцентра прогнозируют по республике переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. В юго-восточных районах Башкирии пройдут самые настоящие ливни и выпадет град.
Ветер усилится до 17 метров в секунду при грозе.
— Ночью термометры покажут 13-18°, днем — 23-28°. Лишь на юге региона сохранится жара, там до 33°, — сообщили метеорологи.
Опасных и неблагоприятных явлений не прогнозируется. Вместе с тем, ночью и утром на некоторых дорогах возможен туман, видимость составит 500-1000 метров.
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