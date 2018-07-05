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Дожди парализовали железнодорожное сообщение на севере Японии
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Дожди парализовали железнодорожное сообщение на севере Японии 

Вести.Ru 5 июля 2018
На северном японском острове Хоккайдо вызванные влиянием тайфуна «Прапирун» проливные дожди привели к отмене движения более 208 поездов. Кроме того, в центральной префектуре Осака острова Хонсю более 20 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации по причине опасности сходов в горных районах оползней.
В минувшую среду, 4 июля, тайфун «Прапирун» прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления, передает ТАСС. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане.
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