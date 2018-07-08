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В Москве за минувшие сутки выпало 17% от месячной нормы осадков
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В Москве за минувшие сутки выпало 17% от месячной нормы осадков 

Газета.Ru 22 часа назад
В Москве за прошедшие сутки выпало 16 миллиметров осадков, это 17% месячной нормы, сообщает РИАМО.
"За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, что составляет 17% месячной нормы. Наибольшее количество осадков в Подмосковье зафиксировано в Можайске — 24 миллиметра, а это уже 1/4 всего лимита июня", — говорится в сообщении «Метеовестей».
Минимальная ночная температура воздуха в столице была плюс 11,6 градуса, разброс температур по региону составил от плюс 11 градусов (Волоколамск) до плюс 13,3 градуса (Балчуг), отмечается в материале.
В четверг циклоническая деятельность в Московском регионе ослабеет, а значит, из-за туч станет выглядывать солнце, осадки приобретут незначительный очаговый характер, немного потеплеет и температура устремится в свое климатическое русло.
Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице плюс 21-23 градуса, по области плюс 19-24 градуса. Ветер западный 4-9 метров в секунду, относительная влажность около 41%.
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