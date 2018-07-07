Кто успел, тот загорел: салехардцы рванули на единственный в мире арктический пляж

Единственный в мире арктический пляж находится на берегу реки Полябта в Салехарде . Всего 100 метров песчаного берега и несколько летних дней для загара. Уже в воскресенье синоптики обещают дожди.

Лежаки здесь не предложат, купаться тоже нельзя — строго запрещено. Зато можно принимать солнечные ванны, есть туалет, пару кабинок для переодевания и даже вышка спасателя. Спасатели на месте — они на вельботе барражируют вдоль берега и предупреждают, что купание в Полябте небезопасно. Тем не менее самые отчаянные, часто с детьми, штурмуют холодную реку.